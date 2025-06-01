Росгвардейцы задержали похитителя сыра из двух торговых точек

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с рюкзаком сыра из двух торговых точек.

В дневное время росгвардейцы получили сигнал «тревога» из продуктового магазина по проспекту Металлургов. Спустя несколько минут ближайшая группа задержания прибыла на охраняемый объект. В магазине стражи правопорядка задержали 28-летнего жителя Междуреченска с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подозрительного покупателя заметила продавец торговой точки по камерам видеонаблюдения. Работница обратила внимание на гражданина, который сложил в рюкзак несколько упаковок сыра и направился к выходу, минуя кассовую зону. Персонал магазина преградил злоумышленнику путь и вызвал наряд Росгвардии. Кроме этого, в рюкзаке у гражданина находились упаковки сыра, которые могли быть похищены из другой торговой точки.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют дистанционно выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного.

Фото: Росгвардия