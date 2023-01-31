Росгвардейцы задержали похитителя сырной продукции из торговой точки

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого похитителя товара из охраняемого сетевого магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к продуктовому магазину на проспекте Кирова. На указанном адресе работники торговой точки указали на посетителя, который может быть причастен к ранее совершенной краже. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков 30-летнего местного жителя.

По предварительной информации, установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали действия посетителя, который сложил в карманы куртки упаковки с сыром и вышел из магазина без оплаты товара. При повторном появлении спустя несколько часов предполагаемого виновника в коммерческой организации бдительные работники торговой точки нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия