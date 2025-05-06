Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, напавшего на свою возлюбленную

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии оперативно вмешались в ситуацию, предотвратив дальнейшее насилие в отношении 49-летней горожанки со стороны её сожителя.

Вечером, получив вызов о совершении противоправных действий, сотрудники Росгвардии направились к жилому дому на улице Доз. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили горожанку, которая сообщила о случившемся инциденте. В ходе проверки обстоятельств был задержан 50-летний предполагаемый виновник в нанесении побоев с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным, конфликт между парой разгорелся во время распития спиртных напитков. В ходе возникшей перепалки ранее судимый мужчина мог нанести своей сожительнице несколько ударов руками по голове и лицу. Потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Следует помнить, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/05/2025
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus