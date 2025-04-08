Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, сменившего в спортивном магазине одежду без оплаты

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого похитителя спортивной одежды стоимостью около 9 000 рублей.

В вечернее время сотрудники правопорядка прибыли к спортивному магазину, расположенному на проспекте Советском, где работники торговой точки остановили предполагаемого злоумышленника, который ранее вынес одежду без оплаты. На месте росгвардейцы установили личность задержанного, которым оказался 18‑летний местный житель.

По предварительной информации, несколькими днями ранее молодой человек зашёл в торговую точку, где выбрал спортивный костюм и отправился в примерочную. Там он снял с выбранной одежды антикражные датчики и прикрепил их к своей собственной одежде. После этого он надел новый костюм и покинул магазин, не оплатив товар. При повторном визите в магазин персонал узнал похитителя, преградил ему путь и обратился к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия