Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника в избиении супруги из-за «неоценённого улова»

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно отреагировал на бытовой конфликт, в ходе которого могла пострадать женщина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 36-летней новокузнечанки к многоквартирному дому на улице Новоселов. На месте происшествия был задержан 40-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения, который мог причинить телесные повреждения заявительнице.

По предварительной информации, у задержанного мужчины после возвращения с рыбалки произошел конфликт с супругой на фоне принесенного в дом улова. В ходе ссоры мужчина предположительно нанес возлюбленной несколько ударов по лицу и голове, причинив телесные повреждения. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, в результате чего на адрес был направлен ближайший экипаж Росгвардии. От экстренной медицинской помощи горожанка отказалась.

Задержанного мужчину стражи правопорядка передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия