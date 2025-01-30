Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника за угрозы бывшей супруге

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии защитил местную жительницу, которой мог угрожать ножом бывший супруг.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о необходимости оказания помощи 47-летней горожанке. Прибыв к одному из многоквартирных домов, стражи правопорядка обнаружили заявительницу, которая рассказала об угрозах в её адрес со стороны бывшего супруга, покинувшего её жилище. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы задержали предполагаемого виновника для выяснения обстоятельств. Им оказался 41-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, бывший супруг пришёл в гости к хозяйке жилища. В ходе общения между ними возник словесный конфликт, в результате которого мужчина схватил кухонный нож и начал угрожать физической расправой. В целях безопасности женщина покинула жилище и обратилась к соседке, которая сообщила о происшествии правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия