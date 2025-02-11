Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали предполагаемую серийную похитительницу товаров из супермаркетов

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемую горожанку, которая может быть причастна к серии хищений из городских магазинов.

Утром во время патрулирования на улице Мира росгвардейцы заметили прохожую, схожую с приметами из ориентировки. Стражи правопорядка остановили ее для проверки личности, в ходе которой выяснилось, что 43-летняя местная жительница находится в розыске по подозрению в серии имущественных преступлений.

По предварительной информации, ранее неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности женщина вновь пришла в один из супермаркетов, где положила в пакет упаковку замороженной мясной продукции. Не оплатив товар, она прошла мимо кассы и покинула магазин.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную инициаторам розыска.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
11/02/2025
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus