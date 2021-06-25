Росгвардейцы задержали прокопчанина, который после ссоры с женой выплеснул гнев на жителе Киселевска

Зачем в Новокузнецк движется автоколонна Росгвардии Очевидцы прислали в редакцию ВашГород.ру фотографии автоколонны едущей со стороны Кемерова и...

Жители Новокузнецка начали жаловаться на нехватку лекарств в больнице В социальных сетях появилось сообщение о якобы нехватке лекарств и медицинских изделий в одной из...

«Дискотека Авария» и «Фабрика» проведут бесплатные концерты в Кузбассе на 300-летие Известные российские музыкальные коллективы приедут в Кемеровскую область, чтобы устроить шоу по...