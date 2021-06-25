Росгвардейцы задержали прокопчанина, который после ссоры с женой выплеснул гнев на жителе Киселевска
В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 30-летнего жителя Прокопьевска, который избил горожанина после конфликта с супругой.
В вечернее время за помощью к правоохранителям обратились жители многоквартирного дома по улице Гагарина, сообщившие о драке в подъезде. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка задержали подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, дебошир вышел на лестничную клетку и встретил незнакомого мужчину. С ним у задержанного произошел конфликт, переросший в драку. Прокопчанин избил незнакомца, в результате чего потерпевший потерял сознание. Вышедшие на шум соседи сообщили о случившемся правоохранителям.
Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован бригадой медиков.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Очевидцы прислали в редакцию ВашГород.ру фотографии автоколонны едущей со стороны Кемерова и...
|
В социальных сетях появилось сообщение о якобы нехватке лекарств и медицинских изделий в одной из...
|
Известные российские музыкальные коллективы приедут в Кемеровскую область, чтобы устроить шоу по...
|
Известные российские музыкальные коллективы приедут в Кемеровскую область, чтобы устроить шоу по...