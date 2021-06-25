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Росгвардейцы задержали прокопчанина, который после ссоры с женой выплеснул гнев на жителе Киселевска

 В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 30-летнего жителя Прокопьевска, который избил горожанина после конфликта с супругой.

 В вечернее время за помощью к правоохранителям обратились жители многоквартирного дома по улице Гагарина, сообщившие о драке в подъезде. Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка задержали подозреваемого с признаками  алкогольного опьянения. По предварительной информации, дебошир вышел на лестничную клетку и встретил незнакомого мужчину. С ним у задержанного произошел конфликт, переросший в драку. Прокопчанин избил незнакомца, в результате чего потерпевший потерял сознание. Вышедшие на шум соседи сообщили о случившемся правоохранителям. 

 Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован бригадой медиков.

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
25/06/2021
Происшествия
Киселевск

Новости Кузбасса

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