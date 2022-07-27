Росгвардейцы задержали разыскиваемого дебошира, который повредил чужой автомобиль

В городе Новокузнецк экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя с признаками алкогольного опьянения, повредившего автомобиль женщины.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о повреждении автомобиля к многоквартирному дому на улице 40 лет ВЛКСМ. Встретившая стражей правопорядка 31-летняя заявительница указала на молодого человека, который может быть причастен в причинении ей материального ущерба. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 27-летнего местного жителя. Кроме этого, новокузнечанин разыскивался более 4 месяцев за имущественное преступление.

По предварительной информации, молодой человек после употребления спиртного во дворе многоэтажного дома несколько раз ударил кулаком по припаркованному автомобилю «Пежо», оставив вмятины на капоте. Владелица транспорта услышала сигнализацию, заметила возле машины неизвестного и сообщила об этом правоохранителям.

Причину своих противоправных действий задержанный пояснить не смог. Для разбирательства с целью дальнейшего возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия