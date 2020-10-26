Росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину, который скрывался от наказания за пьяную езду

В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал жителя Юрги, который с декабря прошлого года скрывался от исполнения наказания.

Задержанный 29-летний юргинец, ранее неоднократно судимый за неправомерное завладение чужим автомобилем, был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По предварительной информации, мужчина в декабре прошлого года признан виновным в ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством. Виновник уклонился от исполнения наказания, после чего был объявлен в розыск.

Экипаж Росгвардии в ходе патрулирования улицы Шевцовой заметил подозрительных граждан с признаками алкогольного опьянения, которых стражи правопорядка остановили для проверки личности. Одним из них оказался разыскиваемый юргинец.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.