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Росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину, который скрывался от наказания за пьяную езду

 В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал жителя Юрги, который с декабря прошлого года скрывался от исполнения наказания.

 Задержанный 29-летний юргинец, ранее неоднократно судимый за неправомерное завладение чужим автомобилем, был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По предварительной информации, мужчина в декабре прошлого года признан виновным в ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством. Виновник уклонился от исполнения наказания, после чего был объявлен в розыск.

 Экипаж Росгвардии в ходе патрулирования улицы Шевцовой заметил подозрительных граждан с признаками алкогольного опьянения, которых стражи правопорядка остановили для проверки личности. Одним из них оказался разыскиваемый юргинец.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.   

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
26/10/2020
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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