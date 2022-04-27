Росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста, обокравшего бывшую работодательницу

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам задержал разыскиваемого гражданина, который повредил автомобиль работодательницы и похитил имущество.

В дневное время стражи правопорядка, патрулируя улицу Желябова, обнаружили и задержали подходящего под описание из ранее переданной ориентировки злоумышленника. Задержанным оказался 26 летний, ранее судимый за кражу и грабеж местный житель.

Задержанный находился в оперативном розыске по подозрению в повреждении имущества и краже у своей бывшей работодательницы. По предварительной информации, мужчина знал где женщина оставляет свою машину и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, разбил стекла автомобиля, похитил фотокамеру и скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.



Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.