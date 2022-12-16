Росгвардейцы задержали разыскиваемого рецидивиста при попытке похитить алкоголь из торговой точки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал находящегося в розыске жителя Прокопьевска, который после празднования дня рождения пытался похитить спиртное.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к сетевому магазину на проспекте Бардина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили злоумышленника, которого удерживали работники магазина. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 34-летнего ранее неоднократно судимого за кражи прокопчанина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что мужчина находится в розыске за уклонение от административного надзора.

По предварительной информации, мужчина приехал в город, чтобы отпраздновать свой день рождения. После употребления спиртных напитков, разыскиваемый пришел в торговую точку за дополнительной порцией алкоголя, которую намеревался пронести мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия