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Росгвардейцы задержали разыскиваемого серийного магазинного вора

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гипермаркету по проспекту Кузнецкому. На месте работник торговой точки указал на подозрительного мужчину, который может быть причастен к ранее совершенным магазинным кражам. Предполагаемый виновник был задержан для выяснения обстоятельств. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 33-летний житель Топок разыскивался по подозрению в серии краж из магазинов родного города. По предварительной информации, разыскиваемый мужчина прибыл в областную столицу для совершения очередной кражи.

Для дальнейшего разбирательства, задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

 

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kuzbassnews.ru
01/06/2022
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