Росгвардейцы задержали разыскиваемого за уличный грабеж

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил на улице мобильный телефон у подростка.

В вечернее время стражи правопорядка во время патрулирования улицы Партизанской задержали по приметам подходящего под описание из ориентировки молодого человека. Им оказался ранее не судимый 18-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее молодой человек совершил грабеж телефона у несовершеннолетнего знакомого. После чего сбыл смартфон стоимостью 13 000 рублей в ломбард.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Фото: Росгвардия