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Росгвардейцы задержали разыскиваемого за уличный грабеж

 В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил на улице мобильный телефон у подростка.

В вечернее время стражи правопорядка во время патрулирования улицы Партизанской задержали по приметам подходящего под описание из ориентировки молодого человека. Им оказался ранее не судимый 18-летний местный житель.

 По предварительной информации, ранее молодой человек совершил грабеж телефона у несовершеннолетнего знакомого. После чего сбыл смартфон стоимостью 13 000 рублей в ломбард.

 Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
15/03/2023
Происшествия
Гурьевск

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