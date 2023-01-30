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Росгвардейцы задержали разыскиваемый "криминальный дуэт"

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал «дуэт» серийных магазинных воров.

В дневное время вблизи одной из торговых точек росгвардейцы обнаружили и задержали подходящих под описание из ориентировки. Ими оказались ранее неоднократно судимые 39-летняя местная жительница и ее 45 летний приятель. По предварительной информации, задержанные мужчина и женщина могут быть причастны к кражам продуктов питания из двух магазинов с целью последующего сбыта.

 Противоправные действия злоумышленников зафиксировали установленные в торговых точках камеры видеонаблюдения. Так, в одном из магазинов похитительница спрятала банки с консервами в штанах и скрылась, миновав кассовую зону. На записи из другой торговой точки попали кадры, как задержанный мужчина похитил банки с консервированной продукцией, сложив к себе в сумку.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
30/01/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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