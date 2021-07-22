Росгвардейцы задержали рецидивиста, который избил продавца ради бутылки спиртного

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал агрессивного рецидивиста, который причинил вред здоровью работнице торговой точки, чтобы похитить спиртное.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в сетевой магазин по улице Ноградская. На месте происшествия стражей правопорядка встретила работница торговой точки со следами побоев, пояснившая, что попыталась остановить похитителя спиртного, который причинил ей физическое насилие. По предварительной информации, злоумышленник ударил рукой по лицу потерпевшей.

По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы и приступили к поиску по горячим следам. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого во дворе по улице Поспелова. Мужчина распивал на лавочке похищенный алкоголь. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой и многочисленные кражи 62-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшая была доставлена в травмпункт с подозрением на перелом носа.