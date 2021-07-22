Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который избил продавца ради бутылки спиртного

 В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал агрессивного рецидивиста, который причинил вред здоровью работнице торговой точки, чтобы похитить спиртное.

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в сетевой магазин по улице Ноградская. На месте происшествия стражей правопорядка встретила работница торговой точки со следами побоев, пояснившая, что попыталась остановить похитителя спиртного, который причинил ей физическое насилие. По предварительной информации, злоумышленник ударил рукой по лицу потерпевшей.

 По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы и приступили к поиску по горячим следам. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого во дворе по улице Поспелова. Мужчина распивал на лавочке похищенный алкоголь. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за разбой и многочисленные кражи 62-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшая была доставлена в травмпункт с подозрением на перелом носа.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
22/07/2021
Происшествия
Таштагол

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Начальник ковидного госпиталя в Кемерове сообщил об отсутствии свободных мест в реанимации
Глава ковидного госпиталя в Кемерове, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Василий...
На футбольном поле нового Ледового дворца в Кемерове за 8 млрд образовалась яма
«Сегодня гуляли с семьёй у ЛДК, показал сыну футбольное поле о котором вы рассказали в своём отчёте...
Новая инфекционная больница в Новокузнецке готовится к открытию
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что новая инфекционная больница готовится к открытию. По...
Власти Кузбасса решили отменить запрет Тулеева на строительство высоток
Речь идет о строительстве зданий выше 16 этажей. По словам Орлова, власти приняли решение отменить...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus