Росгвардейцы задержали рецидивиста, который избил работницу магазина ради алкоголя

В Новокузнецке при содействии сотрудников ЧОП экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного посетителя, который причинил телесные повреждения 51-летней работнице торговой точки, чтобы похитить банку пива.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к магазину на улице ДОЗ. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили злоумышленника, которого удерживали сотрудники ЧОП. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее не судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина взял в магазине банку с пивом и отправился к выходу без оплаты товара. Работница торговой точки вызвала ЧОП и проследовала за посетителем, пыталась его остановить на улице. В результате злоумышленник несколько раз ударил ногой новокузнечанку.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия