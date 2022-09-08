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Росгвардейцы задержали рецидивиста, который находился в федеральном розыске

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам задержал злоумышленника, который разыскивался за очередное имущественное преступление.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Кирова внимание стражей правопорядка привлек подозрительный прохожий, подходящий под описание из ориентировки. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки личности, в результате которой было установлено, что ранее неоднократно судимый 50-летний местный житель находится в федеральном розыске.

 По предварительной информации, мужчина может быть причастен к краже из подъезда многоквартирного дома оставленного без присмотра имущества, похищенного с целью дальнейшей перепродажи.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
08/09/2022
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