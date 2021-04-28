Росгвардейцы задержали рецидивиста, который ночью проник в детский сад

Кузбассовцев предупредили о сильном ветре и грозах с градом В среду, 28 апреля, в Кузбассе усилится ветер. Также по области возможны грозы и град, прогнозируют...

Таиланд намерен приобрести 1 млн доз «Спутника V» "Что касается меня, у меня не было никаких побочных эффектов [после прививки], и я уже сообщил...

На Кузбасс надвигаются грозы и град Днем скорость вырастет до 7-12 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 20 метров в...