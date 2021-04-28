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Росгвардейцы задержали рецидивиста, который ночью проник в детский сад

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал мужчину с признаками алкогольного опьянения, который проник в здание детского сада, разбив окно.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» из охраняемого дошкольного учреждения по проспекту Строителей. На месте происшествия стражей правопорядка встретил сторож, пояснивший, что в здание проник посторонний. Росгвардейцы обследовали объект и задержали мужчину, который укрывался в одном из помещений. Задержанным оказался ранее судимый 43-летний житель Юрги. По предварительной информации, прибывший в Новокузнецк для заработка юргинец разбил окно первого этажа, чтобы проникнуть в дошкольное учреждение. Шум от разбитого стекла услышал сторож, который нажал тревожную кнопку. О причинах своего поступка горожанин пояснить не смог.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/04/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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