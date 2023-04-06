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Росгвардейцы задержали рецидивиста, который проник в частный дом и напугал пенсионерку

 В городе Топки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскали и задержали подозреваемого в незаконном проникновении в жилище пожилой горожанки.В вечернее время экипаж Росгвардии получил информацию, что в частный дом на улице Вокзальной проник неизвестный. Прибывшим на адрес стражам правопорядка напуганная 70-летняя заявительница рассказала, что неизвестный выломал входную дверь и, обнаружив в жилище хозяйку, поспешил скрыться.

 Установив приметы неизвестного, росгвардейцы приступили к поиску. Подходящего под описание мужчину росгвардейцы обнаружили и задержали недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью 25-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который был опознан заявительницей.

 Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
06/04/2023
Происшествия
Топки
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