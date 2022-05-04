Росгвардейцы задержали рецидивиста за кражу электроинструмента у знакомого

В дневное время стражи правопорядка получили сигнал о краже техники у местного жителя. Получив приметы, росгвардейцы направились к предположительному местонахождению подозреваемого. Бойцы Росгвардии задержали ранее судимого за кражу местного жителя с признаками алкогольного опьянения в частном доме по улице Аэродромной.

По предварительной информации, задержанный распивал спиртное со своим знакомым. Уходя из дома, злоумышленник взял с собой бензопилу и болгарку, которые впоследствии сдал в ломбард. Хозяин жилища обнаружил пропажу имущества на следующий день и обратился за помощью к правоохранителям.

Сумма ущерба составила 4 500 рублей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.