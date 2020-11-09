Росгвардейцы задержали рецидивистку, напавшую на супруга с ножом

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 38-летнюю местную жительницу, которая угрожала расправой своему супругу кухонным ножом.
За помощью к стражам правопорядка обратился 39-летний потерпевший. По предварительной информации, новокузнечанин высказал супруге претензии по поводу того, что она якобы злоупотребляет спиртными напитками. Это привело женщину в ярость, в порыве которой она стала угрожать мужу кухонным ножом. В ходе конфликта горожанка метнула нож в сторону своего супруга. После этого кузбассовец вызвал на место происшествия правоохранителей.
Для дальнейшего разбирательства ранее судимую за кражу горожанку росгвардейцы передали правоохранителям.
09/11/2020
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