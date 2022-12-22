Росгвардейцы задержали ревнивца, подозреваемого в причинении вреда здоровью новому избраннику бывшей возлюбленной

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 20-летнего местного жителя, который повредил чужое имущество и палец новому избраннику бывшей возлюбленной.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Тореза. Во дворе на указанном адресе росгвардейцы обнаружили молодого человека с подозрением на перелом пальца руки, который сообщил, что причастный к причинению вреда его здоровья скрылся. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка по приметам обнаружили и задержали предполагаемого виновника, которым оказался 20-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный горожанин пришел к бывшей возлюбленной и повредил дверную ручку, после отказа впускать его в жилище. Для выяснения отношений к молодому человеку вышел новый избранник девушки, с которым произошла потасовка на улице. В результате конфликта задержанный ревнивец повредил палец своему оппоненту и скрылся. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия