Росгвардейцы задержали серийного похитителя бытовой химии

В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал серийного похитителя бытовой химии из сетевых магазинов, который находился в оперативном розыске.

В дневное время стражи правопорядка патрулировали улицу Ленина, когда заметили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Бойцы остановили горожанина для проверки личности. Им оказался ранее судимый за грабеж и многочисленные кражи 39-летний рецидивист, разыскиваемый за очередную серию имущественных преступлений. По предварительной информации, задержанный причастен к хищению бытовой химии из различных торговых точек с целью дальнейшей перепродажи. Для разбирательства росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.