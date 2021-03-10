Росгвардейцы задержали серийного похитителя имущества из дачных домов

В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны разыскал рецидивиста, который с помощью топора проникал в дачные дома с целью хищения имущества.

Ранним утром росгвардейцы прибыли на сигнал, поступивший от 34-летнего жителя частного дома по улице Яйская. По предварительной информации, заявитель проснулся от шума, который доносился от соседей, и решил выяснить причину. На участке ближайшего дачного дома он заметил малознакомого мужчину, который с помощью топора пытался проникнуть в чужое жилище. После обещания заявителя вызвать стражей правопорядка злоумышленник скрылся, и горожанин сражу же вызвал к месту происшествия правоохранителей.

Во время осмотра ближайшей территории росгвардейцы обнаружили санки, груженные имуществом, которое, предположительно, подозреваемый похитил из других дачных домов. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. Предварительно установлено, что задержанный путем отжатия с помощью топора вскрывал входные двери и проникал в дачные дома, из которых похищал имущество. Завершить очередную кражу, мужчине помешал бдительный сосед, который назвал росгвардейцам одно из предполагаемых местонахождений подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.