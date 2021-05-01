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Росгвардейцы задержали серийного похитителя продуктов, который попался на краже конфет

В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста и серийного похитителя товаров сетевых магазинов, попавшегося после похищения двух коробок конфет.

В вечернее время бойцы Росгвардии патрулировали улицу Ленина, когда заметили прохожего подходящего под описание ранее полученной ориентировки. Бойцы остановили горожанина с признаками алкогольного опьянения для установления его личностных данных. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж 37-летний местный житель. Росгвардейцы выяснили, что задержанный в течение месяца семь раз похищал продукты питания, бытовой химии и прочего из торговых точек.

По предварительной информации личность злоумышленника удалось установить благодаря его последней краже. Задержанный находясь в супермаркете взял с прилавка две пачки конфет и спрятал их под одеждой, после чего скрылся. Внешность похитителя была выявлена с помощью системы видеонаблюдения. Похищенное имущество мужчина перепродавал.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудника органов внутренних дел.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
01/05/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

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