Росгвардейцы задержали топкинца, подозреваемого в причинении вреда здоровью сожительнице

В городе Топки экипаж вневедомственной Росгвардии задержал местного жителя, который может быть причастен к причинению ножевого ранения своей возлюбленной.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Петровского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 40-летнюю пострадавшую, которой оказывала помощь прибывшая бригада медиков. Выяснив обстоятельства случившегося, росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, которым оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 52-летний местный житель.

По предварительной информации, на фоне распития спиртных напитков между пострадавшей и ее сожителем случился словесный конфликт, в результате которого подозреваемый причинил возлюбленной ножевое ранение в область лица. Пострадавшая вызвала бригаду скорой медицинской помощи, работники которой сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшая была госпитализирована.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия