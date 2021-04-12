Росгвардейцы задержали троих похитителей смартфонов

В городах Новокузнецк и Топки экипажи Росгвардии вневедомственной охраны задержали троих подозреваемых в кражах и грабеже сотовых телефонов у граждан.

В вечернее время новокузнецкие росгвардейцы прибыли в один из городских магазинов. Продавец указала на агрессивного посетителя, который мешал работе торгового объекта. Стражи правопорядка проверили личность буйного гражданина. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы выяснили, что молодой человек подозревается в совершении грабежа, в результате которого он избил и отнял сотовый телефон у знакомого. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали гражданина сотрудникам органов внутренних дел.

В то же время новокузнецкие росгвардейцы получили ориентировку на 31-летнего подозреваемого в краже сотового телефона у приятеля. В ходе патрулирования улицы Торезы стражи правопорядка обнаружили и задержали разыскиваемого в одном из городских кафе. При досмотре у него был обнаружен похищенный телефон. По предварительной информации, 48 летний горожанин пригласил в гости знакомого, который после застолья забрал смартфон хозяина и скрылся. Заявитель обратился за помощью к правоохранителям.

Кроме этого, в городе Топки в ночное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 32-летняя местная жительница. Предварительно установлено, что заявительница принимала в гостях знакомого молодого человека, который, улучив момент, похитил телефон горожанки и ушел. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили подозреваемого в одном из многоквартирных домов. Им оказался ранее судимый за кражи 24-летний кузбассовец. У него находился похищенный телефон, который был возвращён законной владелице.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам органов внутренних дел.