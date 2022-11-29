Росгвардейцы задержали угонщика автомобиля у знакомого

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал угнанный автомобиль и задержал предполагаемого угонщика.

В дневное время росгвардейцы получили ориентировку с приметами виновника и автомобиля «Ниссан Санни», который был угнан у 35-летнего местного жителя. В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили разыскиваемую иномарку, которая была припаркована на улице Кузнецкой. В ходе проверки адресов вероятного местонахождения подозреваемого росгвардейцы задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный горожанин распивал спиртные напитки в гостях у знакомого. Когда хозяин отправился спать, злоумышленник воспользовался ключами от припаркованного авто и уехал на машине приятеля в неизвестном направлении. Проснувшись, автовладелец обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия