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Росгвардейцы задержали в магазине похитителя тележки с товаром

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя товара на сумму более 6 000 рублей.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о краже в продуктовый магазин по улице Институтской. В торговом зале стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя, который пытался вывести из магазина продуктовую тележку с неоплаченным товаром.

 По предварительной информации, задержанный мужчина сложил в тележку несколько банок с кофе и упаковок с сыром на общую сумму более 6 000 рублей, после чего направился к выходу. Бдительные работники магазина своевременно заметили злоумышленника и нажали тревожную кнопку. До прибытия росгвардейцев похитителя удерживали работники ЧОП. Кроме этого, стражи правопорядка установили, что задержанный мужчина находится в розыске за совершение серии аналогичных краж на территории Киселевска.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
10/10/2022
Происшествия
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