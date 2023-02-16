Росгвардейцы задержали женщина, ударившую ножом сожителя

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в причинении вреда здоровью своему возлюбленному за обидные высказывания.

В дневное время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 35-летнего жителя в многоквартирный дом на улице Лесной Городок. На месте происшествия росгвардейцы задержали 44-летнюю местную жительницу, которая причинила ножевое ранение своему сожителю.

По предварительной информации, на фоне злоупотребления спиртными напитками предполагаемая виновница якобы оскорбилась из-за высказывания сожителя в свой адрес. В результате словесного конфликта женщина причинила ножевой порез ноги обидчика, после чего сообщила о случившемся в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшему была оказана помощь на месте прибывшей медицинской бригадой.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия