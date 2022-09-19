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Росгвардейцы задержали воровку в междугороднем автобусе

 В Мариинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленницу, которая после совершенной кражи имущества у своей благодетельницы намеревалась скрыться на общественном транспорте.

В ночное время росгвардейцы получили информацию о подозреваемой, которая могла находиться в междугороднем автобусе Красноярск-Новокузнецк. Стражи правопорядка прибыли на городской автовокзал, где автобус совершил остановку, и задержал предполагаемую виновницу. Ею оказалась ранее не судимая 18-летняя жительница Мариинска, которая при себе имела похищенное имущество.

 По предварительной информации, подозреваемая при остановке на вокзале в Тяжине попросила для совершения звонка сотовый телефон у 22 летней местной жительницы. Потерпевшая передала незнакомке свой смартфон с портативным зарядным устройством общей стоимостью 10 000 рублей. Заполучив имущество, злоумышленница села на автобус и убыла в родной город, где ее ждали сотрудники Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную девушку сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/09/2022
Происшествия
Мариинск

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