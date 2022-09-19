Росгвардейцы задержали воровку в междугороднем автобусе

В Мариинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленницу, которая после совершенной кражи имущества у своей благодетельницы намеревалась скрыться на общественном транспорте.

В ночное время росгвардейцы получили информацию о подозреваемой, которая могла находиться в междугороднем автобусе Красноярск-Новокузнецк. Стражи правопорядка прибыли на городской автовокзал, где автобус совершил остановку, и задержал предполагаемую виновницу. Ею оказалась ранее не судимая 18-летняя жительница Мариинска, которая при себе имела похищенное имущество.

По предварительной информации, подозреваемая при остановке на вокзале в Тяжине попросила для совершения звонка сотовый телефон у 22 летней местной жительницы. Потерпевшая передала незнакомке свой смартфон с портативным зарядным устройством общей стоимостью 10 000 рублей. Заполучив имущество, злоумышленница села на автобус и убыла в родной город, где ее ждали сотрудники Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную девушку сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия