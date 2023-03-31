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Росгвардейцы задержали юргинца, который повредил автомобиль таксиста

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал виновника в повреждении автомобиля такси.

В ночное время за помощью к правоохранителям обратился 24-летний местный житель. Прибывшие на сигнал стражи правопорядка выяснили от подрабатывающего частным извозом заявителя, что неизвестный мужчина повредил ему дверное стекло автомобиля «ВАЗ 2112», после чего скрылся. Установив приметы предполагаемого виновника, росгвардейцы приступили к поиску и вскоре задержали ранее не судимого 30-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный мужчина вызвал для себя такси и при посадке в автомобиль разбил боковое стекло хлопком двери. В результате между пассажиром и таксистом произошёл словесный конфликт, по итогу которого виновник отказался возмещать причиненный ущерб и скрылся.

 Для юридической оценки произошедшего росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
31/03/2023
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