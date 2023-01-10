Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая пыталась похитить из торговой точки товар на сумму почти 20 000 рублей

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в краже продуктов питания для праздничного стола.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гипермаркету на проспекте Ленинградском. На месте происшествия стражи правопорядка задержали предполагаемую похитительницу, которая пыталась вынести из торговой точки сумку с продуктами питания. Задержанной оказалась ранее не судимая 21-летняя местная жительница.

По предварительной информации, горожанка в торговом зале сложила в сумку различные продукты на сумму более 19 700 рублей и отправилась к выходу без оплаты. Бдительные работники торговли заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. По словам предполагаемой виновницы, похищенные продукты она намеревалась выставить у себя на праздничном столе.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия