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Росгвардейцы задержали злоумышленницу обокравшую пожилых родственников

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в краже ювелирных украшений у пенсионеров.

 В дневное время росгвардейцы в ходе патрулирования обнаружили по бульвару Молодежному злоумышленницу, подходящую под описание из ранее переданной ориентировки. Стражи правопорядка задержали горожанку для выяснения обстоятельств. Задержанной оказалась 25-летняя ранее не судимая местная жительница.

 По предварительной информации, девушка воспользовалась отсутствием хозяев жилища и проникла в квартиру своих пожилых родственников. Злоумышленница похитила паспорт и ювелирные украшения стоимостью 20 000 рублей. Спустя время потерпевшие обнаружили пропажу имущества и обратились за помощью к правоохранителям. Предварительно установлено, что украденные вещи злоумышленница сдала в ломбард.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
01/09/2022
Происшествия
Березовский
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