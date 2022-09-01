Росгвардейцы задержали злоумышленницу обокравшую пожилых родственников

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в краже ювелирных украшений у пенсионеров.

В дневное время росгвардейцы в ходе патрулирования обнаружили по бульвару Молодежному злоумышленницу, подходящую под описание из ранее переданной ориентировки. Стражи правопорядка задержали горожанку для выяснения обстоятельств. Задержанной оказалась 25-летняя ранее не судимая местная жительница.

По предварительной информации, девушка воспользовалась отсутствием хозяев жилища и проникла в квартиру своих пожилых родственников. Злоумышленница похитила паспорт и ювелирные украшения стоимостью 20 000 рублей. Спустя время потерпевшие обнаружили пропажу имущества и обратились за помощью к правоохранителям. Предварительно установлено, что украденные вещи злоумышленница сдала в ломбард.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия