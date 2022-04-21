Росгвардейцы задержали злоумышленницу, похитившую деньги у пожилой соседки

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в краже 9000 рублей у своей соседки.

В ночное время стражи правопорядка получили сигнал о краже денежных средств у женщины в квартире по улице Ленина. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что похитившая деньги злоумышленница скрылась на такси. Установив местоположение, экипаж прибыл на адрес, где задержал подозреваемую. Задержанной оказалась ранее не судимая 21-летняя местная жительница.

По предварительной информации, подозреваемая была в гостях у 71-летней соседки. После ухода злоумышленницы горожанка обнаружила пропажу своих денег и обратилась за помощью к правоохранителям. Часть похищенных денежных средств, задержанная потратила на личные нужды.

Для дальнейшего разбирательства похитительницу передали сотрудникам органов внутренних дел.