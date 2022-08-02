Росгвардейцы задержали злоумышленницу, похитившую товар из охраняемой торговой точки

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая похитила товар из городского супермаркета стоимостью более 7 000 рублей.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую торговую точку по проспекту Строителей. На месте работники торгового зала указали на девушку, подозреваемую в краже товара. Задержанной оказалась 24-летняя ранее не судимая местная жительница. Кроме того, прокопчанка подозревается в других имущественных преступлениях.

По предварительной информации, злоумышленница взяла уходовые средства с целью дальнейшего сбыта: гель, шампуни и другой товар, спрятала похищенное в рюкзак и направилась к выходу. При попытке пройти мимо кассовой зоны без оплаты злоумышленницу остановили работники торговой точки и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия