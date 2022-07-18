Росгвардейцы задержали злоумышленницу, совершавшую покупки с чужой банковской карты

В дневное время за помощью к правоохранителям обратилась 24 летняя горожанка, которая сообщила, что ее утерянной банковской картой совершены покупки. Потерпевшая получила СМС-сообщения о списании денежных средств из двух торговых точек и заблокировала платежное средство. В ходе проверки магазина, в котором была совершена очередная попытка оплаты, росгвардейцы задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 44-летняя местная жительница.

По предварительной информации, задержанная обнаружила на улице чужую банковскую карту и до ее блокировки совершила оплату товара на сумму более 1 200 рублей. Для разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Росгвардия