Росгвардейцы задержали злоумышленника, грозившего ножом своей девушке

В Мариинске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал по приметам разыскиваемого мужчину, который подозревается в угрозе физической расправой своей сожительнице.

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал о бытовом конфликте в один из многоквартирных домов. На указанном адресе 29-летняя заявительница пояснила, что после распития спиртных напитков у нее произошла ссора с сожителем. По предварительной информации, подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, схватил столовый нож и стал угрожать расправой. Испуганная девушка сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы, после чего злоумышленник покинул жилище.

Росгвардейцы установили личность 35-летнего горожанина и задержали его на улице Партизанская. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого за угрозу убийством местного жителя росгвардейцы передали правоохранителям.