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Росгвардейцы задержали злоумышленника, грозившего ножом своей девушке

    В Мариинске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал по приметам разыскиваемого мужчину, который подозревается в угрозе физической расправой своей сожительнице.

    В дневное время группа задержания прибыла на сигнал о бытовом конфликте в один из многоквартирных домов. На указанном адресе 29-летняя заявительница пояснила, что после распития спиртных напитков у нее произошла ссора с сожителем. По предварительной информации, подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, схватил столовый нож и стал угрожать расправой. Испуганная девушка сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы, после чего злоумышленник покинул жилище.

Росгвардейцы установили личность 35-летнего горожанина и  задержали его на улице Партизанская. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого за угрозу убийством местного жителя росгвардейцы передали правоохранителям.

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
30/09/2020
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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