Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, который избил работника городской больницы

В городе Ленинск-Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который избил свою 47-летнюю сожительницу.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую городскую больницу. При подъезде к месту происшествия бойцы обнаружили неизвестного у контрольно пропускного пункта, который выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника учреждения. Стражи правопорядка успокоили и задержали молодого человека для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за мошенничество 22-летний местный житель.

По предварительной информации задержанный избил свою сожительницу, однако ей удалось скрыться от обидчика. После этого потерпевшая отправилась на работу в городскую больницу. Злоумышленник не успокоился и проследовал за возлюбленной для продолжения выяснения отношений. Сотрудник охраны не впустил задержанного, после чего подозреваемый начал словесный конфликт. Тогда работник воспользовался тревожной кнопкой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
30/04/2021
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В кузбасском детсаду закрыли несколько помещений групп из-за угрозы здоровью детей
При попадании осадков через кровлю в детсаду образуется сырость и споры грибковой плесени, что...
Еще 10 незаконно размещенных ларьков снесут власти Кемерова
Сразу 10 незаконно размещенных объектов уничтожат в скором времени в Кемерове. Постановление об...
Почти 40 сезонных маршрутов стартуют в Кемерове с началом майских праздников
Власти города Кемерово анонсировали начало работы 38 сезонных маршрутов, благодаря которым дачники...
Сергей Цивилев установил сокращенные рабочие дни для женщин Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал постановление, согласно которому женщины смогут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus