Росгвардейцы задержали злоумышленника, который избил работника городской больницы

В городе Ленинск-Кузнецкий экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который избил свою 47-летнюю сожительницу.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую городскую больницу. При подъезде к месту происшествия бойцы обнаружили неизвестного у контрольно пропускного пункта, который выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника учреждения. Стражи правопорядка успокоили и задержали молодого человека для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый за мошенничество 22-летний местный житель.

По предварительной информации задержанный избил свою сожительницу, однако ей удалось скрыться от обидчика. После этого потерпевшая отправилась на работу в городскую больницу. Злоумышленник не успокоился и проследовал за возлюбленной для продолжения выяснения отношений. Сотрудник охраны не впустил задержанного, после чего подозреваемый начал словесный конфликт. Тогда работник воспользовался тревожной кнопкой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.