Росгвардейцы задержали злоумышленника, который набросился с кулаками на горожанок

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее судимого за причинение легкого вреда здоровью 27-летнего местного жителя, который жестоко избил супругу и ее знакомую.
За помощью к стражам правопорядка обратилась 28-летняя потерпевшая, сообщившая об избиении. Прибывшие на улицу Ноградская росгвардейцы задержали подозреваемого, который шел по дворовой территории без обуви и верхней одежды. По предварительным данным, задержанный мужчина после распития спиртных напитков вернулся домой и обнаружил супругу в компании знакомых, употреблявших алкоголь. В результате мужчина пришел в ярость и избил жену и ее приятельницу, после чего скрылся. Росгвардейцы вызвали для пострадавших женщин бригаду медиков, которые госпитализировали 27-летнюю супругу задержанного с подозрением на черепно-мозговую травму.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.
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