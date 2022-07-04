Росгвардейцы задержали злоумышленника, который "отблагодарил" свою благодетельницу снятием с ее счета денежных средств

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого, который перевел себе 8 000 рублей с банковского счета потерпевшей.

В дневное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки молодого человека. Им оказался разыскиваемый по подозрению в имущественном преступлении 23-летний не судимый местный житель.

По предварительный информации, молодой человек после ссоры со своей девушкой обратился к ее соседке с просьбой зарядить телефон для осуществления звонка. Потерпевшая 74-летняя местная жительница предложила незнакомцу свой телефон и впустила его в жилище.

Подозреваемый осуществил необходимый звонок, а после этого воспользовался доступом к мобильному банку пенсионерки и перевел на свой счет 8 000 рублей. Спустя время женщина обнаружили списание денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека инициаторам розыска.