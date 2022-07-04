Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, который "отблагодарил" свою благодетельницу снятием с ее счета денежных средств

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого, который перевел себе 8 000 рублей с банковского счета потерпевшей.

В дневное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки молодого человека. Им оказался разыскиваемый по подозрению в имущественном преступлении 23-летний не судимый местный житель.

По предварительный информации, молодой человек после ссоры со своей девушкой обратился к ее соседке с просьбой зарядить телефон для осуществления звонка. Потерпевшая 74-летняя местная жительница предложила незнакомцу свой телефон и впустила его в жилище.

Подозреваемый осуществил необходимый звонок, а после этого воспользовался доступом к мобильному банку пенсионерки и перевел на свой счет 8 000 рублей. Спустя время женщина обнаружили списание денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека инициаторам розыска.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
04/07/2022
Происшествия
Топки

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus