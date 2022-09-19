Росгвардейцы задержали злоумышленника, который после несостоявшейся кражи пытался скрыться через окно

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неоднократно судимого горожанина, который повредил имущество торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому магазину по улице Томской. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили поврежденное окно коммерческой организации и задержали предполагаемого виновника. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и грабеж, местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник зашел в отдел бытовой химии с целью хищения товара. Бдительные работники своевременно заметили противоправные действия и, предупредив посетителя о вызове наряда Росгвардии, преградили ему путь к выходу. Злоумышленник бросил товар, разбил ногой оконное стекло и попытался выбраться на улицу. Работники удерживали мужчину до прибытия группы задержания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия