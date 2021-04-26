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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который повредил автомобиль новокузнечанина

В городе Новокузнецк экипаж Росгвардии вневедомственной охраны обнаружил и задержал гражданина, который повредил чужое имущество и скрылся.

Ранним утром росгвардейцы получили сигнал от очевидцев, что по улице Кутузова неизвестный повредил автомобиль «Киа Рио». На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили автомобиль с проколотыми колесами и разбитым дефлектором. В ходе проверки ближайшей территории росгвардейцы обнаружили подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее не судимый 27-летний местный житель, при досмотре у которого была обнаружена металлическая ножка от стула.

По предварительной информации, причиной поступка стала ревность. Задержанный повредил автомобиль, предполагая, что он принадлежит оппоненту, однако владельцем иномарки оказался незнакомый ему горожанин.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/04/2021
Происшествия
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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