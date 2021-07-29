Росгвардейцы задержали злоумышленника, который причинил вред здоровью горожанину

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который в ходе конфликта с отверткой напал на знакомого.

В вечернее время стражи правопорядка получили сигнал от бригады скорой медицинской помощи, которые госпитализировали 22 летнего местного жителя с ранением в области груди. По предварительной информации, потерпевший распивал спиртные напитки на улице в компании знакомых. С одним из них у молодого человека случился словесный конфликт, в результате которого подозреваемый причинил обидчику физическое насилие при помощи отвертки. Потерпевший ушел домой, откуда вызвал брига медиков.

Выяснив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к поиску. Стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого по улице Чайкиной. Им оказался 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательство экипаж войск правопорядка передал горожанина сотрудникам органов внутренних дел.