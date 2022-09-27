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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который проник ночью в магазин

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал злоумышленника, который проник в охраняемую торговую точку с целью хищения товара.

В ночное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в магазине на улице Пионерской. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили поврежденное окно объекта и подозрительного мужчину, который пытался скрыться при виде патрульных, но был задержан. Им оказался ранее судимый за грабеж 49-летний местный житель.

 По предварительной информации, задержанный мужчина намеревался проникнуть в закрытый магазин с целью хищения товара. Для этого он поднялся к окну первого этажа по выстроенной из бытовых отходов конструкции, не удержал равновесие и повредил оконное стекло. В результате сработала охранно-пожарная сигнализация, на вызов которой оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы предали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
27/09/2022
Происшествия
Топки

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