Росгвардейцы задержали злоумышленника, который проник ночью в магазин

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал злоумышленника, который проник в охраняемую торговую точку с целью хищения товара.

В ночное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в магазине на улице Пионерской. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили поврежденное окно объекта и подозрительного мужчину, который пытался скрыться при виде патрульных, но был задержан. Им оказался ранее судимый за грабеж 49-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный мужчина намеревался проникнуть в закрытый магазин с целью хищения товара. Для этого он поднялся к окну первого этажа по выстроенной из бытовых отходов конструкции, не удержал равновесие и повредил оконное стекло. В результате сработала охранно-пожарная сигнализация, на вызов которой оперативно прибыл экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы предали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия