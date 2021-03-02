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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который проник в чужое жилище

    В Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который для выяснений отношений проник в чужое жилище и устроил драку с сожителем бывшей супруги.

    В утреннее время за помощью к стражам правопорядка обратилась 30 летняя жительница частного дома. Прибывшие к месту происшествия росгвардейцы задержали на приусадебном участке ранее судимого 31 летнего местного жителя, который находился в компании приятелей.

   По предварительной информации, подозреваемый проник через незапертую дверь в жилище к бывшей супруге и устроил скандал. Там у задержанного произошла обоюдная драка с новым сожителем заявительницы.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

    На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.

 

   

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
02/03/2021
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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