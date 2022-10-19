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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который проник в чужое жилище

В Тяжине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который проник в чужое жилище ради спиртного.

 В ночное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 46 летняя жительница частного дома по улице Первомайской. Прибывшие на указанный адрес росгвардейцы обнаружили и задержали ранее не судимого 50-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный мужчина пришел к заявительнице с целью распития спиртных напитков. Не сумев достучаться до спящей хозяйки, сельчанин проник в чужое жилище, повредив входную дверь топором. Проснувшись, хозяйка сообщила о случившемся правоохранителям.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/10/2022
Происшествия
Тяжин

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