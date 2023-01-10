Росгвардейцы задержали злоумышленника, который проник в кафе, не дождавшись открытия

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал с поличным злоумышленника, который разбил окно и проник в охраняемое кафе.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в один из пунктов общественного питания на улице Вокзальная. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили разбитое окно кафе со следами проникновения и задержали предполагаемого виновника. Им оказался с признаками алкогольного опьянения 37-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный мужчина проник в закрытый пункт общественного питания через разбитое окно и стал употреблять находящиеся в заведении алкоголь и продукты питания. Кроме этого, злоумышленник забрал из кассы кафе 300 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия