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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который проник в кафе, не дождавшись открытия

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал с поличным злоумышленника, который разбил окно и проник в охраняемое кафе.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в один из пунктов общественного питания на улице Вокзальная. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили разбитое окно кафе со следами проникновения и задержали предполагаемого виновника. Им оказался с признаками алкогольного опьянения 37-летний местный житель.

 По предварительной информации, задержанный мужчина проник в закрытый пункт общественного питания через разбитое окно и стал употреблять находящиеся в заведении алкоголь и продукты питания. Кроме этого, злоумышленник забрал из кассы кафе 300 рублей.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
10/01/2023
Происшествия
Прокопьевск
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