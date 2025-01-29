Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался вывезти из магазина неоплаченную тележку с продуктами

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом коммерческом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги в городской гипермаркет на улице Ленинградской. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 38-летнего местного жителя, который, предположительно, причастен к имущественному преступлению.

По предварительной информации, мужчина в торговом зале набрал тележку с продуктами питания и алкоголем на общую сумму более 5 000 рублей, после чего попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники торговли заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного. Максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия